Смолевичская "Виктория" стала бронзовым призером чемпионата Беларуси по хоккею на траве

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки смолевичской "Виктории" стали обладательницами бронзы чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В очередном матче серии за 3-е место "Виктория" обыграла барановичский "Текстильщик-БарГУ" со счетом 6:3. Таким образом, итоговый счет в серии до трех побед стал 3:0 в пользу подопечных Виктора Березовика.

Это был второй матч, который команды проводили в Барановичах. Данный поединок вновь завершился победой смолевичских хоккеисток, доминировавших на протяжении всей встречи. Команда из Минской области избрала атакующую тактику и как итог - зрелищная победа.

Вклад в успех своего клуба внесли Диана Батюкова и Юлия Михейчик, оформившие по голевому дублю. По разу отличились Александра Микулич и Александра Мартыненко. У проигравших мячи забросили Анастасия Павловец, Валерия Головач и Алина Шкиря, установившая окончательный счет матча.-0-