Смольский: оцениваю спринт на 8 из 10

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал свой результат в олимпийской спринтерской гонке, в которой спортсмен замкнул десятку сильнейших, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Оцениваю свое выступление на 8 из 10. Хорошо справился со стрельбой лежа, два первых круга тоже прошел с неплохой скоростью и в хорошем состоянии. Но не получилась стойка, штрафной круг помешал биться за топ-6. Тем не менее стартовая позиция в гонке преследования очень хорошая, надеюсь завтра побороться", - отметил биатлонист.

На дистанцию завтрашнего пасьюта Антон Смольский убежит десятым с отставанием от лидера в 1 мин. 13 сек. От третьей позиции спортсмена будут отделять 34 секунды.-0-

Фото НОК Беларуси