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16 января 2022, 19:55

Смольский поднялся на 7-е место, Алимбекова осталась 3-й в зачете КМ по биатлону

Фото из архива
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский после шестого этапа поднялся на седьмое место в общем зачете Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В немецком Рупольдинге  Смольский стал бронзовым призером в спринте и гонке преследования, а также вместе с Никитой Лобастовым, Максимом Воробьем и Дмитрием Лазовским занял третье место в эстафете. Сейчас у Антона Смольского 360 очков. Дмитрий Лазовский на 37-й позиции (100 баллов), Максим Воробей занимает 56-е место (44), Роман Елетнов на 64-й строке (32), у Никиты Лобастова 73-е место (17), Сергей Бочарников находится на 83-й позиции (8).

Лидирует французский биатлонист Кентен Фийон Майе (581), на второй позиции  швед Себастьян Самуэльссон (484), третьим идет француз Эмильен Жаклен (470). В зачете Кубка наций биатлонисты сборной Беларуси занимают пятое место (3657). На первом месте команда Норвегии (4308), вторая позиция у Франции (4268), тройку лидеров замыкают россияне (4227), четвертое место у сборной Германии (4046).

В личном зачете у женщин белорусская биатлонистка Динара Алимбекова осталась на 3-м месте, имея 499 очков. Впереди норвежка Марте Ройселанн (651), второй идет шведка Эльвира Эберг (563). Белоруска Анна Сола на шестой позиции (407), Ирина Лещенко находится на 43-м месте (67), Елена Кручинкина занимает 53-ю строку (53), Алина Пильчук на 87-м месте (1). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает третье место, набрав 3992 очка. Впереди команда Швеции (4319), второй идет сборная Франции (4231).

Седьмой этап Кубка планеты пройдет на следующей неделе в итальянском Антхольце. В его программе шесть гонок:

20 января мужская индивидуальная гонка на 20 км;

21 января женская индивидуальная гонка на 15 км;

22 января мужской масс-старт на 15 км, женская эстафета 4х6 км;

23 января мужская эстафета 4х7,5 км, женский масс-старт на 12,5 км.-0-

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