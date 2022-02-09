Смольский: уже осознал, что стал обладателем олимпийского серебра

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер пекинской Олимпиады Антон Смольский уже полностью осознал, что все это произошло наяву именно с ним. Об этом он рассказал сразу после сегодняшней церемонии награждения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Сегодня проснулся с мыслью о том, что это был не сон, что вчера все произошло на самом деле. Гонка выдалась, мягко говоря, очень тяжелой и поэтому заснул очень быстро и нормально выспался. Сегодня провел короткую тренировку и вот уже медаль у меня. Она очень тяжелая, во всех смыслах, безумно рад ее получить, и осознание того, что она моя, уже пришло", - подчеркнул обладатель олимпийского серебра.

Он также передал большой привет родным и всем белорусам, которые поддерживают и переживают за наших олимпийцев: "Спасибо всем за это, продолжайте болеть за нас".-0-

Фото Андрея Покумейко