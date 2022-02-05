Смольский: в смешанной эстафете могли побороться за призовые места

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В сегодняшней смешанной эстафете белорусские биатлонисты могли побороться за призовые места. Такое мнение высказал после финиша Антон Смольский, завершавший гонку в команде Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский биатлонист сказал, что, в общем, все отработали нормально, но хотелось, конечно, поспорить за медальные позиции с лидерами. "Своим этапом доволен, хорошо, что не ушел на штрафные круги, но погодные условия позволяли работать еще лучше, да и другие фавориты допускали ошибки, но не получилось", - отметил Антон Смольский.

По мнению Динары Алимбековой, выступавшей на первом этапе, ветер сегодня был не таким уж страшным, как во время предстартовой пристрелки: "Мне повезло, что во время "стойки" ветер был вполне "рабочим" и можно было не промахиваться, но все же пришлось использовать один дополнительный патрон. Считаю, что по таким погодным условиям выступили неплохо, но можно было и лучше".

Сегодня белорусская команда, за которую кроме Алимбековой и Смольского выступали Анна Сола и Никита Лобастов, заняла шестое место. Чемпионами стали биатлонисты сборной Норвегии, вторыми финишировали французы, бронза досталась россиянам.-0-