"Снежный снайпер": областные соревнования соберут в Гомеле 300 юных биатлонистов

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021-2022 годов пройдут с 17 по 22 января в биатлонном комплексе "Сож" Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На старты выйдут 300 спортсменов в трех возрастных группах: 2011-2012, 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Гомельской области, которая представит регион на республиканском этапе "Снежного снайпера".

"Можно с уверенностью сказать, что юные спортсмены, которые покажут в областных соревнованиях самые высокие результаты, станут не только потенциальными кандидатами на зачисление в специализированные учебно-спортивные учреждения, но в перспективе и в национальную сборную страны по биатлону", - убеждены организаторы.

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба проводятся с 2007 года. Ежегодно "Раубичи" принимают лучших стрелков и лыжников из всех областей и Минска. Планируется, что в этом году финальный этап пройдет с 7 по 13 февраля.-0-