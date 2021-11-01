Соболенко и Азаренко остались на прежних позициях в рейтинге WTA

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой второе место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка не играла, сейчас в ее активе 6150 баллов. Виктория Азаренко по-прежнему занимает 27-е место (2201 очко). Александра Саснович опустилась на 88-ю позицию (850), Ольга Говорцова занимает 136-е место (567).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 7701 очко;
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6150;
3. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4708;
4. Каролина Плишкова (Чехия) - 4695;
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4425;
6. Мария Саккари (Греция) - 3985;
7. Унс Джабир (Тунис) - 3455;
8. Анетт Контавейт (Эстония) - 3416;
9. Ангелика Кербер (Германия) - 3320;
10. Ига Свентек (Польша) - 3306.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Илья Ивашко находится на 46-м месте (1253 очка), у Егора Герасимова 112-я позиция (705).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 10 340 очков;
2. Даниил Медведев (Россия) - 9540;
3. Стефанос Циципас (Греция) - 7840;
4. Александр Зверев (Германия) - 7180;
5. Рафаэль Надаль (Испания) - 5635;
6. Андрей Рублев (Россия) - 5150;
7. Маттео Берреттини (Италия) - 4768;
8. Каспер Рууд (Норвегия) - 3670;
9. Янник Синнер (Италия) - 3395;
10. Хуберт Гуркач (Польша) - 3366.-0-