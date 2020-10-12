Соболенко и Азаренко сохранили позиции в рейтинге WTA, Саснович поднялась на три места

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После завершения открытого чемпионата Франции Арина Соболенко имеет в своем активе 3675 очков. Виктория Азаренко по-прежнему на 14-й позиции, набрав 3122 балла, а Александра Саснович поднялась с 96-го на 93-е место, имея 798 очков. Новоиспеченная победительница "Ролан Гаррос" польская теннисистка Ига Швентек переместилась на 17-ю строку, набрав 2960 баллов.

Первая десятка мирового рейтинга сейчас выглядит так:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,

3. Наоми Осака (Япония) - 5780,

4. София Кенин (США) - 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5260,

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,

8. Петра Квитова (Чехия) - 4516,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505,

10. Серена Уильямс (США) - 4080.

В мужском мировом рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 85-м месте, имея 755 очков, у Ильи Ивашко 425 баллов и 141-я позиция.

Топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11740 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,

4. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,

5. Стефанос Циципас (Греция) - 5925,

6. Даниил Медведев (Россия) - 5890,

7. Александр Зверев (Германия) - 4650,

8. Диего Шварцман (Аргентина) - 3180,

9. Маттео Берреттини (Италия) - 3075,

10. Андрей Рублев (Россия) - 2974.-0-