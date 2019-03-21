Соболенко и Мертенс победили на старте парного разряда турнира в Майами

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс победно стартовали в парном разряде турнира категории "Премьер" в американском Майами с призовым фондом $9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусско-бельгийский дуэт встречался с американо-латвийским тандемом Даниэль Коллинз / Елена Остапенко и выиграл без особых проблем - 6:3, 6:0.
В поединке второго раунда одиночного разряда Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) будет соперничать с победительницей матча между австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (40) и Анной-Леной Фридзам из Германии.
Вере Лапко (64) предстоит доиграть встречу 1/64 финала с француженкой Ализе Корне (53). Этот матч начался накануне. Первую партию выиграла французская теннисистка - 7:5, во второй белоруска взяла реванш на тай-брейке - 7:6 (9:7), после чего матч был остановлен. Белорусу Илье Ивашко (110) также предстоит доиграть поединок первого раунда с итальянцем Томасом Фаббиано (90). Вчера в первом сете белорусский теннисист победил 6:4, а во втором при счете 3:0 в пользу итальянца матч был прерван.
Сегодня свой поединок 1/64 финала проведет Александра Саснович (36), которая будет соперничать с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (77). Виктория Азаренко (46) уже вышла во второй раунд, одолев словачку Доминику Цибулкову (35) - 6:2, 3:6, 6:4. В 1/32 финала она встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией (21).-0-
Фото Jimmie48 tennis photography
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