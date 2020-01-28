Соболенко и Мертенс проиграли в четвертьфинале парного разряда Australian Open

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс не сумели пробиться в полуфинал парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет сегодняшнего четвертьфинала длился более часа и получился на редкость напряженным. Соболенко и Мертенс несколько раз уступали паре из китайского Тайбэя Чжань Юнжань / Чжань Хаочин с разницей в два очка, затем выровняли положение - 6:6, но на тай-брейке все же проиграли - 7:9. Во второй партии белорусско-бельгийский тандем проигрывал 0:3, потом сократил разрыв до минимума, но большего добиться не сумел, уступив в итоге со счетом 2:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Таким образом, все белорусские теннисисты завершили выступления в Мельбурне. Ранее поражения потерпели Александра Саснович (94), Егор Герасимов (98), Илья Ивашко (149), а также Андрей Василевский, выступавший в парном разряде.

В женском одиночном разряде сегодня определились первые участницы полуфинальной стадии. Первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти переиграла чешскую теннисистку Петру Квитову, занимающую 8-е место в мировом рейтинге - 7:6 (8:6), 6:2. В поединке за выход в финал австралийка сыграет с представительницей США Софией Кенин (15-й номер рейтинга WTA), которая также в двух сетах победила тунисскую теннисистку Онс Жабер (78) - 6:4, 6:4. Еще два четвертьфинальных матча состоятся 29 января: третья ракетка мира румынка Симона Халеп сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (31), испанка Гарбинье Мугуруса (32) будет соперничать с россиянкой Анастасией Павлюченковой (30).

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует на кортах "Мельбурн Парка" 2 февраля.-0-