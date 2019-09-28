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28 сентября 2019, 16:33

Соболенко и Мертенс проиграли в финале парного разряда на турнире в Ухани

Арина Соболенко. Фото Синьхуа-БЕЛТА
Арина Соболенко. Фото Синьхуа-БЕЛТА

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выиграть второй за день титул на турнире в китайском Ухани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После выигрыша решающего поединка в одиночном разряде Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс проигрла в финале парных состязаний российско-китайскому дуэту Виктория Кудерметова / Йинь-Йинь Дуань - 6:7 (3:7), 2:6.

До этого Арина Соболенко и Элизе Мертенс 4 раза становились чемпионками в парном разряде на турнирах Женской тенниской ассоциации.-0- 

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