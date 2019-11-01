Соболенко и Мертенс проиграли в матче итогового турнира WTA

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 1 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:09 Доля врачей общей практики в Беларуси увеличилась до 74% Общество
14:06 Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ - Легкий Общество
14:05 В Минске меняются подходы к капитальному ремонту жилых домов Регионы
14:02 В Гродно женщина пыталась вывезти товары из магазина в детской коляске Происшествия
14:01 Взрыв произошел на оружейном заводе в Чехии В мире
13:59 Студентка попала в аварию и напугала врачей с полицейскими "окровавленным" платьем Калейдоскоп
13:52 В пунктах пропуска в Гродненской области поток транспорта возрос на 3,5% Регионы
13:49 Доллар и евро на торгах 1 ноября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:41 Астронавты ждут печь, чтобы сделать печенье на МКС Калейдоскоп
13:36 Латвия готова содействовать укреплению отношений Беларуси и Евросоюза - Семанис Политика
13:32 В Беларуси с 2020 года увеличится объем капитального ремонта жилья Общество
13:20 80 актеров и певица PALINA: в ДК "МАЗ" пройдет спектакль "Восемь чувств" Общество
13:19 В Калифорнии на вечеринке произошла стрельба, четыре человека погибли В мире
13:16 В составе миссии от СНГ аккредитовано более 450 международных наблюдателей Политика
13:13 Житель Брестского района нашел на своем участке патроны и костные останки Происшествия
13:10 "БЕЛДЖИ" рассчитывает в 2020 году выйти на выпуск машин для служб такси Общество
13:08 ЕС отметил открытость Нацбанка Беларуси в реализации твининг-проекта и готовность внедрять новые идеи Экономика
12:56 Соболенко и Мертенс проиграли в матче итогового турнира WTA Спорт
12:48 Начался визит Лукашенко в ОАЭ Президент
12:42 В Гродненской области в пришкольных лагерях на осенних каникулах отдохнут 8 тыс. детей Регионы
12:42 Жилой дом горел в Волковысском районе: женщина спаслась благодаря извещателю Происшествия
12:40 В пункте пропуска "Бенякони" возможны затруднения в движении Общество
12:21 Футболисты "Минска" и "Слуцка" откроют 27-й тур чемпионата Беларуси Спорт
12:20 В "Великом камне" планируется построить завод по выпуску двигателей класса Евро-6 для легковушек Экономика
12:06 Форвард минского "Динамо" Александр Китаров оштрафован за подсечку в матче с "Трактором" Спорт
12:03 Обвиняемая передала бывшему главному архитектору Минска $4 тыс. и спиртное Происшествия
11:52 Беларусь и Эквадор обсуждают возможность проведения заседания торгово-экономической комиссии Экономика
11:50 В Беларуси предлагается отменить административные процедуры при открытии юрлицами счетов за границей Экономика
11:45 Экспорт "БЕЛДЖИ" за девять месяцев превысил $100 млн Экономика
11:40 Гродненская область в 2019 году на внешних рынках реализовала продукции на $3 млрд Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
01 ноября 2019, 12:56

Соболенко и Мертенс проиграли в матче итогового турнира WTA

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс поражением завершили групповой этап на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче Красной группы белорусско-бельгийская пара встречалась с победительницами прошлогоднего итогового турнира WTA венгеркой Тимеей Бабош и Кристиной Младенович из Франции и выиграла первый сет со счетом 6:4. Но затем доминировали соперницы: во второй партии они выиграли 6:2, а в решающей доигровке победили 10:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В первом туре Арина Соболенко и Элизе Мертенс уступили голландско-немецкому дуэту Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд - 5:7, 6:1, 7:10, а затем обыграли пару из Китайского Тайбэя Латиша Чан / Хаоцин Чжань - 7:6, 6:4. Если сегодня в последней встрече этой группы Деми Схюрс и Анна-Лена Гренефельд проиграют в двух сетах Латише Чан и Хаоцин Чжан, то в 1/2 финала вместе с Тимеей Бабош и Кристиной Младенович пройдут Арина Соболенко и Элизе Мертенс.

Из Фиолетовой группы парного разряда в полуфинал вышли австралийско-китайский тандем Саманта Стосур / Чжан Шуай, а также чешка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из китайского Тайбэя.

В Красной группе одиночного разряда полуфиналистками стали первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти и швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (7-й номер рейтинга WTA).

В Фиолетовой группе место в полуфинале уже обеспечила себе победительница итогового турнира-2018 украинка Элина Свитолина (8). Вторую путевку в 1/2 финала сегодня разыграют между собой чешка Каролина Плишкова (2) и румынка Симона Халеп (5).

Итоговый турнира WTA-2019 завершится 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $14 млн.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Китай Соболенко теннис
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Футболисты "Минска" и "Слуцка" откроют 27-й тур чемпионата Беларуси
Александр Китаров. Фото tribuna.com Форвард минского "Динамо" Александр Китаров оштрафован за подсечку в матче с "Трактором"
Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association Белорусы завоевали три медали на ЧЕ по спортивной акробатике в Израиле
Фото из VK-аккаунта Belarus Gymnastics-Association Спортсмены Витебской области выиграли командный зачет чемпионата Беларуси по прыжкам на батуте
Фото ХК "Могилев" Молодечненское "Динамо" обыграло "Могилев" в гостевом матче чемпионата Беларуси по хоккею
Фото из архива Минское "Динамо" проведет гостевой матч чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга"
Главное
Начался визит Лукашенко в ОАЭ
В ЕАЭС не идет речь о переходе на наднациональную валюту - Каллаур
Беларусь может рассчитывать на поддержку США в процессе присоединения к ВТО - Мур
"Москва": начались продажи квартир в новом квартале комплекса "Минск Мир"
Топ-новости
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Канары по цене Египта: в Минск пришел крупнейший туроператор Польши ITAKA
ICO "Белвеста" стартовало 1 ноября
Осенние каникулы начинаются у белорусских школьников
Крупнейший белорусский застройщик заинтересовал инвесторов на выставке в Киеве
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
В Беларуси с 2020 года увеличится объем капитального ремонта жилья
В состав Белорусской антрактической экспедиции войдут 10 человек
В Беларуси вводится запрет на лов сома и сига
Около 520 образцов вооружения и техники поставлено в войска Беларуси с начала года
Посольство Израиля в Минске возобновило работу
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": групповые кошельки в платежном сервисе "Оплати"
Лучшие фото БЕЛТА в октябре
Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.