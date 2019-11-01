Соболенко и Мертенс проиграли в матче итогового турнира WTA

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс поражением завершили групповой этап на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче Красной группы белорусско-бельгийская пара встречалась с победительницами прошлогоднего итогового турнира WTA венгеркой Тимеей Бабош и Кристиной Младенович из Франции и выиграла первый сет со счетом 6:4. Но затем доминировали соперницы: во второй партии они выиграли 6:2, а в решающей доигровке победили 10:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В первом туре Арина Соболенко и Элизе Мертенс уступили голландско-немецкому дуэту Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд - 5:7, 6:1, 7:10, а затем обыграли пару из Китайского Тайбэя Латиша Чан / Хаоцин Чжань - 7:6, 6:4. Если сегодня в последней встрече этой группы Деми Схюрс и Анна-Лена Гренефельд проиграют в двух сетах Латише Чан и Хаоцин Чжан, то в 1/2 финала вместе с Тимеей Бабош и Кристиной Младенович пройдут Арина Соболенко и Элизе Мертенс.

Из Фиолетовой группы парного разряда в полуфинал вышли австралийско-китайский тандем Саманта Стосур / Чжан Шуай, а также чешка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из китайского Тайбэя.

В Красной группе одиночного разряда полуфиналистками стали первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти и швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (7-й номер рейтинга WTA).

В Фиолетовой группе место в полуфинале уже обеспечила себе победительница итогового турнира-2018 украинка Элина Свитолина (8). Вторую путевку в 1/2 финала сегодня разыграют между собой чешка Каролина Плишкова (2) и румынка Симона Халеп (5).

Итоговый турнира WTA-2019 завершится 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $14 млн.-0-