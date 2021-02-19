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19 февраля 2021, 09:36

Соболенко и Мертенс стали победительницами женского парного разряда Australian Open

Арина Соболенко. Фото j48tennis.net
Арина Соболенко. Фото j48tennis.net

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами женского парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем матче белорусско-бельгийский тандем переиграл чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Для Арины Соболенко и Элизе Мертенс это второй чемпионский титул на парных состязаниях серии "Большого шлема". В 2019 году они выиграли US Open. Кроме того, в их активе еще три победы на других крупных турнирах под эгидой WTA.

В финале соревнований мужских пар американо-британский дуэт Раджив Рам / Джо Солсбери обыграл британско-бразильский тандем Джейми Маррей / Бруно Соарес - 6:4, 7:6 (7:2).

Победители парных соревнований Australian Open - 2021 заработали по $465,5 тыс. (на каждый дуэт).

Также сегодня на кортах "Мельбурн Парка" определится второй финалист мужского одиночного разряда - россиянин Даниил Медведев (4-й номер мирового рейтинга) сыграет с греком Стефаносом Циципасом (6). Накануне в первом полуфинале восьмикратный триумфатор Australian Open, лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович победил российского теннисиста Аслана Карацева, у которого 114-я позиция в рейтинге АТР, - 6:3, 6:4, 6:2.

Завтра в решающем поединке женского одиночного разряда третья ракетка мира японка Наоми Осака встретится с американкой Дженнифер Брэди (24). Наоми Осака во второй раз сыграет в финале чемпионата Австралии, который она выиграла в 2019 году. Кроме того, у нее еще два титула открытого чемпионата США (2018, 2020). Ее соперница впервые пробилась в финал состязаний серии "Большого шлема".

Открытый чемпионат Австралии проводится в 109-й раз. В прошлом году победительницей женского турнира впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал Новак Джокович. Общий призовой фонд Australian Open - 2021, который завершится 21 февраля, составляет $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,1 млн.-0-

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