Соболенко и Мертенс стали полуфиналистками парного разряда на US Open

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в полуфинал парного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня они победили китайских теннисисток Дуань Ин-Ин и Чжэн Сайсай в двух сетах - 6:4, 6:3.

Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти в 1/4 финала сыграют с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович.

Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова в борьбе за выход в полуфинал будут соперничать с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.-0-