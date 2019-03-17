Соболенко и Мертенс выиграли парный разряд турнира в Индиан-Уэллсе

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда турнира в американском Индиан-Уэллсе с общим призовым фондом $8,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче белорусско-бельгийская пара встречалась с чешским дуэтом Барбора Крейчикова / Катерина Синякова и без особых проблем победила в двух сетах - 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Сегодня вечером в финальном поединке одиночного разряда представительница Канады Бьянка Андрееску, занимающая 60-е место в мировом рейтинге, сыграет с 8-й ракеткой планеты немкой Ангеликой Кербер, которая в 1/8 финала выбила из турнира Арину Соболенко (9-й номер рейтинга WTA).-0-