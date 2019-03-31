Соболенко и Мертенс победили в парном разряде на турнире в Майами и оформили "Солнечный дубль"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда турнира в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном матче белорусско-бельгийский тандем встречался с австралийско-китайской парой Саманта Стосур / Чжан Шуай и выиграл в двух сетах - 7:6 (7:5), 6:2. Это второй подряд парный титул Арины Соболенко и Элизе Мертенс - в середине марта они стали победительницами на турнире в американском Индиан-Уэллсе.
Соболенко и Мертенс выиграли 10-й матч и второй титул подряд, оформив так называемый "Солнечный дубль". Белоруска и бельгийка победили в Индиан-Уэллс и Майами в течение одного сезона. До них последней парой, выигравшей эту связку, были швейцарка Мартина Хингис и индианка Саня Мирза в 2015-м.
В решающем поединке одиночного разряда в Майами австралийка Эшли Барти (11-й номер мирового рейтинга) взяла верх над чешкой Каролиной Плишковой (7) - 7:6 (7:1), 6:3.
У мужчин победителем стал швейцарский теннисист Роджер Федерер (5), переигравший в финале американца Джона Изнера (9) - 6:1, 6:4. Для 37-летнего швейцарца это 101-й чемпионский титул на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.-0-
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