Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-бельгийский дуэт обыграл американский тандем Дезире Кравчик / Джессика Пегула - 7:5, 6:2.
В борьбе за попадание в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.
Позже на корты "Ролан Гаррос" выйдут Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти, которые поспорят за выход в четвертьфинал с австралийско-китайской парой Саманта Стосур / Чжан Шуай.-0-
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