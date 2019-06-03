Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-бельгийский дуэт обыграл американский тандем Дезире Кравчик / Джессика Пегула - 7:5, 6:2.

В борьбе за попадание в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.

Позже на корты "Ролан Гаррос" выйдут Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти, которые поспорят за выход в четвертьфинал с австралийско-китайской парой Саманта Стосур / Чжан Шуай.-0-