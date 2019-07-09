Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда Уимблдона

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусско-бельгийский тандем встречался в 1/8 финала с дуэтом Чань Хао-Чин / Латиша Чан из китайского Тайбэя и выиграл в двух сетах - 7:5, 6:3.

В матче за выход в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют с победителем встречи между румынской парой Михаэла Бузарнеску / Ирина Бегу и китайско-чешским тандемом Се Шувэй / Барбора Стрыцова.

Первыми полуфиналистками в женском одиночном разряде стали румынка Симона Халеп, обыгравшая китаянку Чжан Шуай - 7:6 (7:4), 6:1, и американка Серена Уильямс, не без труда сломившая сопротивление своей соотечественницы Элисон Риск - 6:4, 4:6, 6:3.

Позже завершатся еще два поединка 1/4 финала: Элина Свитолина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия), Барбора Стрыцова (Чехия) - Йоханна Конта (Великобритания).

В среду, 10 июля, пройдут четвертьфинальные встречи мужского одиночного разряда: Новак Джокович (Сербия) - Давид Гоффен (Бельгия), Рафаэль Надаль (Испания) - Сэм Куэрри (США), Роджер Федерер (Швейцария) - Кеи Нисикори (Япония), Роберто Баутиста Агут (Испания) - Гвидо Пелья (Аргентина).

Третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба 14 июля.-0-