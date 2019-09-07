Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда на US Open, где сыграют против Азаренко и Барти

Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото организаторов турнира
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали финалистками открытого чемпионата США по теннису в парном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале они переиграли американский дуэт Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг - 4:6, 6:3, 6:4.
Фото организаторов турнира
В финале Арина Соболенко и Элизе Мертенс сыграют с белорусско-австралийской парой Виктория Азаренко / Эшли Барти.-0-
Азаренко и Барти вышли в финал парного разряда на US Open, лишь один гейм отдав Саснович с Кужмовой
В полуфинальном матче Виктория Азаренко и Эшли Барти обыграли Александру Саснович и Викторию Кужмову со счетом 6:0, 6:1.