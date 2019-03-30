Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Майами

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в американском Майами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче белорусско-бельгийская пара обыграла белоруску Викторию Азаренко и австралийку Эшли Барти - 7:6 (8:6), 7:5.

Партнерша Виктории Азаренко по парному турниру пробилась в финал одиночного разряда. Эшли Барти (11-й номер мирового рейтинга) встретится сегодня с чешкой Каролиной Плишковой (7).-0-