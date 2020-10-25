Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Остраве

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче они переиграли в двух сетах бельгийско-нидерландский тандем Кирстен Флипкенс / Деми Схюрс - 6:3, 7:5.

Таким образом, сегодня Арине Соболенко предстоит провести два финала подряд: в 16.30 в решающем поединке одиночного разряда она встретится с еще одной белоруской Викторией Азаренко, а затем вместе с Элизе Мертенс сыграет с бразильско-канадской парой Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.

В полуфинале одиночного разряда Арина Соболенко победила американку Дженнифер Брэди - 6:4, 6:4, а Виктория Азаренко взяла верх над гречанкой Марией Саккари - 6:1, 6:3. Для Арины Соболенко предстоящий одиночный финал станет десятым в карьере, она является победительницей шести турниров под эгидой WTA, последний из которых выиграла в феврале в катарской Дохе. Виктория Азаренко в 39-й раз будет играть в решающем поединке профессиональных турниров, в 21 она побеждала. Свой предыдущий титул она выиграла два месяца назад в Нью-Йорке.-0-