Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс пробились в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче четвертьфинальной стадии белорусско-бельгийский дуэт обыграл украинку Людмилу Киченок и Елену Остапенко из Латвии - 7:5, 6:2.
В полуфинале Арина Соболенко и Элизе Мертенс будут соперничать с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович. Во втором полуфинальном матче бельгийско-шведский тандем Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон встретится с китайской парой Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай.-0-
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