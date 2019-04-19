Соболенко и Стосур начнут полуфинал Кубка Федераций Австралия - Беларусь

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брисбене состоялась жеребьевка полуфинального матча Кубка Федераций между теннисистками Беларуси и Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на корт Pat Rafter Arena 20 апреля выйдут десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и австралийка Саманта Стосур, занимающая 77-е место в рейтинге WTA. Вслед за ними сыграют Виктория Азаренко (61-й номер мирового рейтинга) и Эшли Барти (9).

Эшли Барти и Виктория Азаренко

В воскресенье, 21 апреля состоятся еще два одиночных поединка: Арина Соболенко - Эшли Барти, Виктория Азаренко - Саманта Стосур.

Эшли Барти и Виктория Азаренко

Затем пройдет парная встреча, в которой белоруски Лидия Морозова и Вера Лапко сыграют с австралийским дуэтом Эшли Барти / Саманта Стосур.

Саманта Стосур / Эшли Барти - Вера Лапко / Лидия Морозова

По регламенту соревнований, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Алисия Молик могут произвести замены.

Во втором полуфинале Кубка Федераций теннисистки Франции примут в Руане команду Румынии.

Победители полуфинальных встреч встретятся 9-10 ноября в решающем матче Кубка Федераций.-0-

Фото Белорусской теннисной федерации