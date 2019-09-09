Соболенко осталась на 13-м месте, Азаренко опустилась на одну строку в рейтинге WTA

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко после финиша открытого чемпионата США сохранила 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сейчас в активе первой ракетки Беларуси 2785 очков. На завершившемся вчера US Open Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла парный разряд, победив в финале белорусско-австралийский дуэт Виктория Азаренко / Эшли Барти. Виктория Азаренко опустилась на одну позицию и занимает сейчас 42-е место, имея 1215 очков. Александра Саснович находится на 47-й позиции (1071), Вера Лапко, уже завершившая сезон, на 167-м месте (368).
Топ-10 сегодняшнего рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 6501 очко,
2. Каролина Плишкова (Чехия) - 6125,
3. Элина Свитолина (Украина) - 5032,
4. Наоми Осака (Япония) - 4846,
5. Бьянка Андрееску (Канада) - 4835,
6. Симона Халеп (Румыния) - 4803,
7. Петра Квитова (Чехия) - 4326,
8. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4325,
9. Серена Уильямс (США) - 3935,
10. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3738.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серб Новак Джокович по-прежнему на первой строке, победитель US Open испанец Рафаэль Надаль остался на второй позиции, швейцарец Роджер Федерер сохранил за собой третье место.
Топ-10 рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 9865,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9225,
3. Роджер Федерер (Швейцария) - 7130,
4. Даниил Медведев (Россия) - 5235,
5. Доминик Тим (Австрия) - 4575,
6. Александр Зверев (Германия) - 4095,
7. Стефанос Циципас (Греция) - 3420,
8. Кеи Нисикори (Япония) - 3375,
9. Карен Хачанов (Россия) - 2810,
10. Роберто Баутиста Агут (Испания) - 2575.
Лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов, пробившийся во второй круг открытого чемпионата США, поднялся на 10 позиций и занимает 119-е место (406). Илья Ивашко находится на 135-й строке (376), у Владимира Игнатика 297-е место (268). В конце этой недели, 13-14 сентября, теннисисты сборной Беларуси проведут в Минске матч квалификации Кубка Дэвиса с командой Португалии.-0-