Соболенко осталась на 7-м месте в рейтинге WTA

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 7-й позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в активе лучшей белорусской теннисистки 5085 очков. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире в немецком Штутгарте. В стартовом поединке ее соперницей будет китаянка Чжэн Шуай, занимающая 40-е место в мировом рейтинге. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко находится на 15-й позиции в рейтинге WTA, имея 3625 очков. Александра Саснович занимает 93-е место, набрав 878 баллов. У Ольги Говорцовой 579 очков и 142-я позиция.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 9285 очков,

2. Наоми Осака (Япония) - 7985,

3. Симона Халеп (Румыния) - 6965,

4. София Кенин (США) - 5915,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5750,

6. Бьянка Андрееску (Канада) - 5265,

7. Арина Соболенко (Беларусь) - 5085,

8. Серена Уильямс (США) - 4850,

9. Каролина Плишкова (Чехия) - 4660,

10. Петра Квитова (Чехия) - 4530.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов поднялся на 77-е место (946 очков), Илья Ивашко находится на 111-й позиции (713), Владимир Игнатик - на 341-й строке (136). На этой неделе Егор Герасимов и Илья Ивашко сыграют на турнире в испанской Барселоне.

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11873,

2. Даниил Медведев (Россия) - 9850,

3. Рафаэль Надаль (Испания) - 9490,

4. Доминик Тим (Австрия) - 8615,

5. Стефанос Циципас (Греция) - 7860,

6. Александр Зверев (Германия) - 6125,

7. Андрей Рублев (Россия) - 5955,

8. Роджер Федерер (Швейцария) - 5875,

9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3720,

10. Маттео Берреттини (Италия) - 3453.-0-