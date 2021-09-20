Соболенко осталась второй, Азаренко опустилась на 35-е место в рейтинге WTA

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко по-прежнему занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка не играла и в ее активе осталось 7720 очков. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко потеряла три позиции и сейчас находится на 35-м месте (1801 очко), Александра Саснович поднялась на 107-е место (740), Ольга Говорцова занимает 134-ю строку (564).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 10 075 очков;

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7720;

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5315;

4. Элина Свитолина (Украина) - 4860;

5. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4668;

6. Ига Свентек (Польша) - 4571;

7. София Кенин (США) - 4413;

8. Наоми Осака (Япония) - 4326;

9. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4135;

10. Петра Квитова (Чехия) - 4060.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Илья Ивашко впервые в карьере поднялся на 52-е место (1305 очков). Егор Герасимов занимает 97-ю позицию (769).

Первая десятка рейтинга АТР за прошедшую неделю не изменилась:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка;

2. Даниил Медведев (Россия) - 10 575;

3. Стефанос Циципас (Греция) - 8350;

4. Александр Зверев (Германия) - 7760;

5. Андрей Рублев (Россия) - 6130;

6. Рафаэль Надаль (Испания) - 5815;

7. Маттео Берреттини (Италия) - 5173;

8. Доминик Тим (Австрия) - 4995;

9. Роджер Федерер (Швейцария) - 3765;

10. Каспер Рууд (Норвегия) - 3440.-0-