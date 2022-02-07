Соболенко осталась второй, Азаренко поднялась на 17-е место в рейтинге WTA

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой второе место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе Соболенко не играла и по-прежнему имеет в своем активе 5698 очков. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко поднялась на одну строку - с 18-й на 17-ю (2396 очков), Александра Саснович занимает 71-е место (923), у Ольги Говорцовой 128-я позиция (557), Юлия Готовко на 181-м месте (369). На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире категории WTA-500 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $703 тыс. Ее первой соперницей будут польская теннисистка Магда Линетт, занимающая 45-е место в мировом рейтинге.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 8330;
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 5698;
3. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5533;
4. Каролина Плишкова (Чехия) - 4452;
5. Паула Бадоса (Испания) - 4429;
6. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4195;
7. Мария Саккари (Греция) - 4071;
8. Ига Свентек (Польша) - 3986;
9. Анетт Контавейт (Эстония) - 3871;
10. Унс Жабер (Тунис) - 3070.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 48-е место (1134), у Егора Герасимова 126-я позиция (564).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 10 875 очков;
2. Даниил Медведев (Россия) - 9635;
3. Александр Зверев (Германия) - 7865;
4. Стефанос Циципас (Греция) - 7145;
5. Рафаэль Надаль (Испания) - 6875;
6. Маттео Берреттини (Италия) - 5018;
7. Андрей Рублев (Россия) - 4565;
8. Каспер Рууд (Норвегия) - 4065;
9. Феликс Оже-Альясим (Канада) - 3818;
10. Янник Синнер (Италия) - 3495.-0-