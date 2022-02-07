Соболенко осталась второй, Азаренко поднялась на 17-е место в рейтинге WTA

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой второе место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Соболенко не играла и по-прежнему имеет в своем активе 5698 очков. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко поднялась на одну строку - с 18-й на 17-ю (2396 очков), Александра Саснович занимает 71-е место (923), у Ольги Говорцовой 128-я позиция (557), Юлия Готовко на 181-м месте (369). На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире категории WTA-500 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $703 тыс. Ее первой соперницей будут польская теннисистка Магда Линетт, занимающая 45-е место в мировом рейтинге.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8330;

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 5698;

3. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5533;

4. Каролина Плишкова (Чехия) - 4452;

5. Паула Бадоса (Испания) - 4429;

6. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4195;

7. Мария Саккари (Греция) - 4071;

8. Ига Свентек (Польша) - 3986;

9. Анетт Контавейт (Эстония) - 3871;

10. Унс Жабер (Тунис) - 3070.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 48-е место (1134), у Егора Герасимова 126-я позиция (564).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 10 875 очков;

2. Даниил Медведев (Россия) - 9635;

3. Александр Зверев (Германия) - 7865;

4. Стефанос Циципас (Греция) - 7145;

5. Рафаэль Надаль (Испания) - 6875;

6. Маттео Берреттини (Италия) - 5018;

7. Андрей Рублев (Россия) - 4565;

8. Каспер Рууд (Норвегия) - 4065;

9. Феликс Оже-Альясим (Канада) - 3818;

10. Янник Синнер (Италия) - 3495.-0-