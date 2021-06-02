Соболенко победила Саснович во втором раунде "Ролан Гаррос"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда Арина Соболенко победила в двух партиях еще одну белоруску Александру Саснович (103) - 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Следующей соперницей Соболенко будет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (32).

На старте турнира Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку Ану Конюх (144) - 6:4, 6:3, а Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке французскую теннисистку Диан Парри (307) - 6:3, 3:6, 6:3.

Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (16) победила сегодня датчанку Клару Таусон (90) - 7:5, 6:4. В первом раунде "Ролан Гаррос" Виктория Азаренко переиграла российскую теннисистку Светлану Кузнецову (40) - 6:4, 2:6, 6:3. В поединке 1/16 финала соперницей белоруски будет американка Мэдисон Киз (24).

В первом раунде парного разряда Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк сыграют с латвийско-румынским тандемом Елена Остапенко / Моника Никулеску.

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-