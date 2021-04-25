Соболенко проиграла Барти в финале теннисного турнира в Штутгарте

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в финале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте с призовым фондом 456 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем решающем поединке белоруска, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, уступила первой ракетке планеты австралийке Эшли Барти - 6:3, 0:6, 3:6. Первую партию Арина Соболенко провела довольно уверенно, а во второй у нее ничего не получалось. Начало решающего сета также осталось за австралийкой, которая выиграла три гейма подряд. Затем белоруска сократила разрыв до минимума, но большего добиться не смогла. Игра длилась 1 час 45 минут. В их шести предыдущих встречах соперницы одержали по три победы.

На пути к финалу Арина Соболенко поочередно обыграла китаянку Чжан Шуай (40) - 6:2, 6:2, немку Анну-Лену Фридзам (125) - 6:4, 6:2, эстонку Анетт Контавейт (27) - 7:5, 4:6, 6:1, румынку Симону Халеп (3) - 6:3, 6:2.

Благодаря выходу в финал Арина Соболенко завтра улучшит свою позицию в мировом рейтинге.-0-