Соболенко с Мертенс, а также Саснович с Кужмовой вышли во второй круг парного разряда на US Open

Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали в парном разряде US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла россиянку Анну Блинкову и китаянку Яфань Ван - 6:3, 6:4.
Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова взяли верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон - 6:0, 6:4.
Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник уступили канадско-китайскому тандему Габриэла Дабровски / Ифань Сюй - 5:7, 4:6.
Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти встречаются сегодня с российско-румынским дуэтом Маргарита Гаспарян / Моника Никулеску.-0-