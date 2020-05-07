Соболенко стала победительницей теннисного турнира Belarus Insurance Cup

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса завершился турнир Belarus Insurance Cup, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке женских состязаний 11-я ракетка планеты Арина Соболенко обыграла Александру Саснович, занимающую 119-е место в мировом рейтинге, - 4:1, 0:4, 4:3. На предварительном этапе Арина Соболенко победила Кристину Дмитрук, Эвелину Ласкевич и Юлию Готовко. В другой группе Александра Саснович выиграла у Анны Кубаревой, Алены Фалей и Шалимар Тальби.

Победителем мужского турнира стал Иван Лютаревич, одолевший в финале капитана сборной Беларуси в Кубке Дэвиса Дмитрия Жирмонта, - 3:4, 4:0, 4:3.

Турнир проходил с соблюдением максимальных мер безопасности: матчи состоялись в укороченном формате и без зрителей, все спортсмены проходили тщательный медицинский осмотр, на корте присутствовал только один судья и не было привычных рукопожатий в конце встреч.-0-