Соболенко сыграет с Мугурусой в четвертьфинале турнира в Дубае

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На крупном теннисном турнире в Дубае категории WTA1000 с призовым фондом $1,8 млн сегодня определится квартет полуфиналисток, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Восьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится в четвертьфинале с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой, которая сейчас занимает 16-е место в мировом рейтинге. Ранее они встречались между собой дважды, одержав по одной победе. Победитель их сегодняшнего поединка в полуфинале сыграет с победительницей матча между бельгийкой Элизе Мертенс (16-й номер рейтинга WTA) и американкой Джессикой Пегулой (36). В 1/16 финала Арина Соболенко обыграла французскую теннисистку Ализе Корне (59) - 6:2, 6:4, а в 1/8 финала победила эстонку Анетт Контавейт (24) - 6:3, 6:2.

Также сегодня в других четвертьфинальных встречах чешка Барбора Крейчикова (63) встретится с россиянкой Анастасией Потаповой (88), а швейцарка Джил Тайхманн (54) сыграет с американкой Кори Гауфф (40).

В 1/8 финала мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 334,2 тыс. евро белорусский теннисист Егор Герасимов (76) будет соперничать с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. В двух предыдущих поединках россиянин дважды обыгрывал белоруса. На старте этих соревнований Егор Герасимов уверенно переиграл немецкого теннисиста Янника Ханфманна (105) - 6:2, 6:0.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, состязания в Марселе финишируют днем позже.-0-