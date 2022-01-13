Соболенко сыграет с Сандерс на старте Australian Open

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/64 женского одиночного разряда вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с австралийской теннисисткой Сторм Сандерс (135-й номер мирового рейтинга). Двукратная чемпионка Australian Open, экс-лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко (25) сыграет с венгеркой Панной Удварди (98). Соперницей Александры Саснович, занимающей 77-е место в рейтинге WTA, будет одна из победительниц квалификации.

На старте мужских состязаний белорус Илья Ивашко (48) встретится с испанцем Пабло Андухаром (88). Соперником Егора Герасимова (106) будет десятый номер мирового рейтинга поляк Хуберт Гуркач.

Основной турнир 110-го по счету Australian Open пройдет на хардовых кортах "Мельбурн Парка" с 17 по 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в 18-й раз стал серб Новак Джокович, у женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака. В 2012 и 2013 годах чемпионкой дважды подряд становилась Виктория Азаренко.-0-