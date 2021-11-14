Соболенко выиграла у Свентек на итоговом турнире WTA

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала первую победу на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканской Гвадалахаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре соревнований в предварительной группе "Чичен-Ица" лучшая белорусская теннисистка переиграла в трехсетовом поединке польку Игу Свентек (9-й номер мирового рейтинга) - 2:6, 6:2, 7:5. В решающей партии Соболенко была на грани поражения, уступая 4:5, но сумела проявить характер, выиграв три гейма подряд. В активе Соболенко 8 подач навылет при двух эйсах у Свентек. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На старте турнира обе соперницы потерпели поражения - белоруска проиграла испанке Пауле Бадосе (10) - 4:6, 0:6, а полька уступила гречанке Марии Саккари (6) - 2:6, 4:6. Во второй игровой день Бадоса победила Саккари - 7:6 (7:4), 6:4, обеспечив себе выход в полуфинал. Вторую путевку в последнем туре предварительного этапа 15 ноября разыграют Арина Соболенко и Мария Саккари. Ига Свентек, потерявшая шансы на выход из группы, встретится с Паулой Бадосой.

Из предварительной группы "Теотиуакан" первый пропуск в полуфинал завоевала эстонская теннисистка Анетт Контавейт (8), которая обыграла двух чешек - Барбору Крейчикову (3) - 6:3, 6:4 и Каролину Плишкову (4) - 6:4, 6:0. Крейчикова потеряла шансы пробиться в полуфинал, уступив во втором туре испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе (5) - 6:2, 3:6, 4:6. В третьем туре Мугуруса сыграет с Контавейт, а две чешские теннисистки встретятся в очном поединке.

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета. Полуфинальные встречи пройдут 16 ноября, их победители 17 ноября встретятся в решающем поединке. Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составит $5 млн.-0-