Соболенко занимает 13-е место в новом рейтинге WTA

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом на Australian Open Арина Соболенко была 12-й, а теперь занимает 13-е место, имея 2820 очков. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко сейчас находится на 53-й позиции (1051 очко), Александра Саснович занимает 113-е место (577), Ольга Говорцова на 187-й строке (312). На этой неделе белорусские теннисистки в составе национальной сборной проведут стартовый матч Кубка Федерации в гостях у команды Нидерландов.

Рейтинг WTA возглавляет австралийка Эшли Барти (8387 очков), на второй позиции румынка Симона Халеп (6101), замыкает первую тройку чешская теннисистка Каролина Плишкова (5290). Новоиспеченная победительница открытого чемпионата Австралии София Кенин из США поднялась с 15-го на 7-е место, набрав 4495 очков.

У мужчин на первую позицию вернулся триумфатор Australian Open серб Новак Джокович (9720), вторым идет испанец Рафаэль Надаль (9395), третье место у швейцарца Роджера Федерера (7130). Лучший из белорусов Егор Герасимов имеет 620 зачетных баллов и находится на 90-й строке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Илья Ивашко занимает 152-е место, набрав 344 очка.-0-