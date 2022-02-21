Соболенко занимает 2-е место, Азаренко поднялась на одну строку в рейтинге WTA

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на второй позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас у Соболенко 5563 очка. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко поднялась на одну строку - с 17-й на 16-ю (2397 очков), Александра Саснович занимает 62-е место (968), у Ольги Говорцовой 152-я позиция (426), Юлия Готовко на 181-м месте (368). На этой неделе Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович выступают в турнире категории WTA-1000 в катарской Дохе.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8330.

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 5563.

3. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5003.

4. Паула Бадоса (Испания) - 4429.

5. Каролина Плишкова (Чехия) - 4347.

6. Мария Саккари (Греция) - 4191.

7. Анетт Контавейт (Эстония) - 4137.

8. Ига Свентек (Польша) - 3936.

9. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3350.

10. Унс Джабир (Тунис) - 3065.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 45-е место (1179), у Егора Герасимова 134-я позиция (502).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 8875.

2. Даниил Медведев (Россия) - 8435.

3. Александр Зверев (Германия) - 7515.

4. Стефанос Циципас (Греция) - 6565.

5. Рафаэль Надаль (Испания) - 6515.

6. Маттео Берреттини (Италия) - 4928.

7. Андрей Рублев (Россия) - 4590.

8. Каспер Рууд (Норвегия) - 3975.

9. Феликс Оже-Альясим (Канада) - 3883.

10. Янник Синнер (Италия) - 3429.-0-