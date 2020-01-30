София Кенин и Гарбинье Мугуруса вышли в финал Australian Open

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне определились финалистки в женском одиночном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале американская теннисистка София Кенин, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, победила в двух сетах первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти - 7:6 (8:6), 7:5.

Во втором полуфинальном матче испанка Гарбинье Мугуруса (32-й номер рейтинга WTA) взяла верх над румынкой Симоной Халеп (3) - 7:6 (10:8), 7:5. Решающий поединок женского одиночного разряда Australia Open состоится 1 февраля.

Сегодня в первом полуфинале мужского одиночного разряда сойдутся два бывших лидера мирового рейтинга - швейцарец Роджер Федерер (3) и серб Новак Джокович (2). Второй финалист определится 31 января после встречи австрийца Доминика Тима (5) и представителя Германии Александра Зверева (7).

Победители полуфиналов 2 февраля встретятся в финальном матче первого в сезоне турнира серии "Большого шлема".-0-