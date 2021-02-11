София Кенин проиграла в 1/32 финала Australian Open

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница Australian Open - 2020 американская теннисистка София Кенин (4-й номер мирового рейтинга) не сможет в этом году повторить свой успех, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала теперь уже экс-чемпионка неожиданно проиграла в двух сетах эстонской теннисистке Кайе Канепи, занимающей 65-е место в рейтинге WTA - 3:6, 2:6. В третьем раунде эстонка встретится с хорваткой Донной Векич (33). Также на ранней стадии завершили выступления еще несколько сильных теннисисток - чешка Петра Квитова (8), представительница Канады Бьянка Андрееску (9) и двукратная финалистка Australian Open американка Винус Уильямс (81). У мужчин также уже зачехлили ракетки несколько сеянных теннисистов - швейцарец Станислас Вавринка (18), хорват Борна Чорич (25) и итальянец Лоренцо Сонего (35).

Из представителей Беларуси выступление в одиночном разряде продолжает только седьмая ракетка планеты Арина Соболенко, которая завтра в 1/16 финала встретится с американской теннисисткой Энн Ли (69). В первом раунде Арина Соболенко уверенно обыграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) - 6:0, 6:4, а затем взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной (75) - 7:6 (7:5), 6:3.

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс переиграли в трехсетовом матче бельгийско-шведский дуэт Алисон Ван Эйтванк / Корнелия Листер - 3:6, 7:5, 6:4. В 1/6 финала белорусско-бельгийский тандем сыграет с австралийско-американской парой Эшли Барти / Дженнифер Брэди. Белоруска Александра Саснович и украинка Марта Костюк в 1/32 финала уступили китайско-немецкому тандему Линь Чжу / Мона Бартель - 1:6, 6:3, 1:6.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open - 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-