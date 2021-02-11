София Кенин проиграла в 1/32 финала Australian Open

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 11 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:59 Серия книг "Зарубежная белорусистика" выйдет к 100-летию БГУ Культура
12:56 Беларусь и Россия осенью проведут военные учения "Запад-2021" Президент
12:55 Лукашенко посоветовал не торопиться "переобуваться" и предостерег от предательства Президент
12:53 Важно достичь синергетического эффекта от формирования общего рынка ЕАЭС - Лукашенко Президент
12:52 Лукашенко: на фоне пандемии начался ускоренный передел существующего миропорядка Президент
12:48 Винил, "Красная Москва" и талоны на масло - в борисовском ретро-музее готовят новую экспозицию Регионы
12:47 Лукашенко: справедливость - основа социального контракта, это должно найти отражение в Конституции Президент
12:45 Лукашенко подчеркивает важность сохранения информационного суверенитета Президент
12:44 Китай на основе всестороннего стратегического партнерства стал одним из ключевых партнеров Беларуси - Русакович Политика
12:38 Лукашенко: настало время модернизировать информационную политику Президент
12:36 Лукашенко рассказал о поступившем к нему письме из ЕС по вопросам борьбы с COVID-19 Президент
12:34 Биткойн потребляет больше электроэнергии, чем вся Аргентина - ВВС В мире
12:33 Лукашенко: мы живем в эпоху постправды, где порядочные люди очерняются Президент
12:31 Президент Беларуси считает необходимым обновить концепцию национальной безопасности Президент
12:31 В Минске двое водителей привлечены к ответственности за необоснованную подачу звукового сигнала Происшествия
12:29 Лукашенко: будем и впредь укреплять силовой блок соразмерно новым вызовам и угрозам Президент
12:26 Лукашенко считает оптимальным существующий в Беларуси смешанный тип комплектования белорусской армии Президент
12:24 Лукашенко о санкциях стран Запада: не имеют права указывать, как жить и управлять государством Президент
12:21 Аналитик БИСИ: коронавирус - фронтовая закалка здравоохранения Общество
12:21 В санатории "Летцы" оздоровление легких с декабря прошли более 300 человек Регионы
12:20 Стабильности и суверенитету Беларуси брошен вызов, и мы должны выстоять - Президент Президент
12:20 Аналитик БИСИ: люди заинтересованы в сильном государстве-защитнике Общество
12:15 Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией Президент
12:13 Применение антиковидной плазмы в лечении COVID-19 показало эффективность 70% Общество
12:12 Лукашенко о сотрудничестве с Россией: нам надо одно - равные условия для субъектов хозяйствования Президент
12:10 Лукашенко: от связки Беларусь - Россия зависит, будет в регионе мир или война Президент
12:07 Лукашенко прокомментировал проведенные перед ВНС масштабные социсследования Президент
12:03 Лукашенко: Беларуси важны отношения с ЕС, но Россия остается основным стратегическим союзником Президент
12:01 Лукашенко: идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния Президент
12:00 Лукашенко подтвердил неизменную роль Беларуси как донора стабильности Президент
Все новости
Все новости
Спорт
11 февраля 2021, 11:15

София Кенин проиграла в 1/32 финала Australian Open

Фото foxsports.com.au
Фото foxsports.com.au

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница Australian Open - 2020 американская теннисистка София Кенин (4-й номер мирового рейтинга) не сможет в этом году повторить свой успех, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала теперь уже экс-чемпионка неожиданно проиграла в двух сетах эстонской теннисистке Кайе Канепи, занимающей 65-е место в рейтинге WTA - 3:6, 2:6. В третьем раунде эстонка встретится с хорваткой Донной Векич (33). Также на ранней стадии завершили выступления еще несколько сильных теннисисток - чешка Петра Квитова (8), представительница Канады Бьянка Андрееску (9) и двукратная финалистка Australian Open американка Винус Уильямс (81). У мужчин также уже зачехлили ракетки несколько сеянных теннисистов - швейцарец Станислас Вавринка (18), хорват Борна Чорич (25) и итальянец Лоренцо Сонего (35).

Из представителей Беларуси выступление в одиночном разряде продолжает только седьмая ракетка планеты Арина Соболенко, которая завтра в 1/16 финала встретится с американской теннисисткой Энн Ли (69). В первом раунде Арина Соболенко уверенно обыграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) - 6:0, 6:4, а затем взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной (75) - 7:6 (7:5), 6:3.

В первом круге парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс переиграли в трехсетовом матче бельгийско-шведский дуэт Алисон Ван Эйтванк / Корнелия Листер - 3:6, 7:5, 6:4. В 1/6 финала белорусско-бельгийский тандем сыграет с австралийско-американской парой Эшли Барти / Дженнифер Брэди. Белоруска Александра Саснович и украинка Марта Костюк в 1/32 финала уступили китайско-немецкому тандему Линь Чжу / Мона Бартель - 1:6, 6:3, 1:6.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open - 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
теннис
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Гандболисты клуба "Мешков Брест" примут "Кельце" в матче Лиги чемпионов
Фото из архива Хоккеисты юниорской сборной Беларуси одержали победу над молодежной командой Венгрии
Фото НОК Беларуси МОК выступил с заявлением о гендерном равенстве в олимпийском движении
Фото из архива Хоккеисты сборной Беларуси уступили команде Казахстана на турнире в Нур-Султане
Йоханнес Бё. Фото IBU Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на ЧМ в Словении
Фото БФЛА Определились призеры второго дня Кубка Беларуси по длинным метаниям
Главное
Лукашенко: решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными
Шестое Всебелорусское народное собрание проходит в Минске
Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения
Объем директивного кредитования в 2021 году составит Br425 млн
Топ-новости
Лукашенко: какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди
Лукашенко: у нас есть понимание ситуации и план действий
С новейшими разработками системы здравоохранения могут ознакомиться участники ВНС на выставке
Делегат ВНС: важно, что в Беларуси главным остается человек
Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей страны - социсследование
Применение антиковидной плазмы в лечении COVID-19 показало эффективность 70%
Покупка билетов на поезда через интернет-банкинг Беларусбанка будет недоступна в ночь на 12 февраля
Задачи по развитию страны можно реализовать только в условиях мира и сплоченности белорусского народа - Щеткина
Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 февраля
Минэкономики прокомментировало указ о поддержке экспорта белорусской продукции
В санатории "Летцы" оздоровление легких с декабря прошли более 300 человек
Итоги работы ОАО "Белагропромбанк" за 2020 год
В литовском пункте пропуска "Мядининкай" замедлено таможенное оформление
Правительство сократило перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения
В Беларуси утверждены строительные нормы для административных, бытовых и сельскохозяйственных зданий
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.