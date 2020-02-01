София Кенин впервые стала победительницей Australian Open

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская теннисистка София Кенин (15-й номер рейтинга WTA) впервые стала победительницей открытого чемпионата Австралии, одолев испанку Гарбинье Мугурусу (32), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке женского одиночного разряда испанская теннисистка выиграла первый сет со счетом 6:4, но затем София Кенин стала действовать гораздо сильнее и уверенно выиграла две партии кряду - 6:2, 6:2. Для завоевания первого в карьере титула на турнирах серии "Большого шлема" 21-летней Софии Кенин понадобилось 2 часа 5 минут.

Завтра в финальном поединке мужского одиночного разряда второй номер мирового рейтинга серб Новак Джокович встретится с пятой ракеткой планеты австрийцем Домиником Тимом. Для серба предстоящий финал станет восьмым на кортах "Мельбурн Парка", причем во всех предыдущих он выигрывал. В прошлом году Новак Джокович завоевал свой седьмой титул чемпиона Австралии, победив в решающем поединке испанца Рафаэля Надаля. Всего в активе серба 16 чемпионских титулов в одиночном разряде турниров серии "Большого шлема". Доминик Тим впервые будет сражаться в финале Australian Open. До этого он дважды подряд проигрывал решающие встречи "Большого шлема", причем оба раза в Париже на кортах "Ролан Гаррос" (2018, 2019).-0-