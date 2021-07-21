Софтболистки Японии победили австралиек в первом матче Олимпиады в Токио

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За два дня до официального открытия XXXII летней Олимпиады в Токио стартовали первые олимпийские соревнования. Первыми в борьбу вступили участники женских турниров по софтболу и футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке софтбольного турнира сборная Японии победила команду Австралии со счетом 8:1. Вслед за ними сыграют команды Италии и США, а завершат стартовый игровой день спортсменки Канады и Мексики. Софтбол в пятый раз представлен на Олимпийских играх. Три золота выиграли спортсменки США (1996, 2000, 2004), один раз первенствовали японки (2008).

Состязания женских футбольных команд откроют сборные Великобритании и Чили. В другом матче предварительной группы Е встретятся команды Канады и Японии. В квартете F футболистки Бразилии сыграют с китаянками, а сборная Нидерландов будет соперничать с командой Замбии. В группе G также состоятся два поединка: Швеция - США, Австралия - Новая Зеландия. Футболистки в седьмой раз поспорят за награды Олимпиады. На предыдущих турнирах американки четырежды становились олимпийскими чемпионками, по одному титулу у сборных Германии и Норвегии. В решающем поединке ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро немецкая команда одолела футболисток Швеции со счетом 2:1.

Официальное открытие Олимпиады состоится 23 июля на Национальном стадионе японской столицы. Там же 8 августа пройдет церемония закрытия Игр. В составе спортивной делегации Беларуси 109 атлетов, которые выступят в 20 видах спорта. Всего в Играх примут участие около 12,5 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Первоначально Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии состязания перенесли на год. В связи с опасностью заражения коронавирусом организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.-0-