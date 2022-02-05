Сола: при стрельбе стоя начало трясти

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Во время гонки было очень холодно, хотя на стрельбище ветер позволял работать лучше. Об этом заявила белорусская биатлонистка Анна Сола после финиша смешанной эстафеты, сообщает БЕЛТА.
Анна Сола выступала на втором этапе и при стрельбе стоя заработала два штрафных круга: "Начало трясти на стойке. Хотя ветер, признаю, позволял работать на стрельбище. Пока тяжело с погодой - холодно. Сегодня на мне вся теплая одежда, мороз тоже играет не последнюю роль".
Вместе с ней в миксте выступали Динара Алимбекова, Никита Лобастов и Антон Смольский. Белорусская команда заняла 6-е место. Чемпионами стали норвежцы, серебро у команды Франции, бронзу завоевали российские биатлонисты, четвертая позиция у шведов, пятая у сборной Германии.-0-