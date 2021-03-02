Солигорский "Шахтер" и борисовский БАТЭ сыграют в матче за футбольный Суперкубок

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый футбольный сезон сегодня официально откроется в Беларуси матчем за Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за первый трофей сезона на поле ФК "Минск" поспорят чемпион солигорский "Шахтер" и обладатель Кубка страны борисовский БАТЭ (начало в 19.00, прямая трансляция будет вестись на телеканале "Беларусь 5"). Этот поединок рассудит гомельская бригада арбитров, которую возглавит Амин Кургхели. Его ассистентами будут Андрей и Виктор Гетиковы. Резервный рефери - Алексей Обелевский из Гродно, инспектор матча - Георгий Вербицкий из Слонима.

Футболисты БАТЭ больше всех выигрывали Суперкубок - семь раз (2010, 2011, 2013-2017 годы). Солигорский "Шахтер" трижды оспаривал этот трофей, но пока ни разу не добился успеха - в 2015 и 2016 годах уступил борисовчанам, а в 2020 году проиграл брестскому "Динамо". Брестчане также брали Суперкубок в 2018 и 2019 годах, в 2012-м трофей завоевали футболисты "Гомеля".-0-