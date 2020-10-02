Солигорский "Шахтер" обыграл "Борисов-БГУФК" в матче чемпионата Беларуси по волейболу

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" обыграл "Борисов-БГУФК" в матче третьего тура чемпионата Беларуси по волейболу - 3:0 (25:19, 25:17, 25:18), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая партия областного дерби между солигорской и борисовской дружинами прошла в напряженной борьбе. Команда из города на Березине держалась в игре благодаря удачным действиям блока. Однако в середине сета в следствие опытных действий Андрея Марченко и Андрея Радюка "горняки" окончательно перехватили инициативу и довели матч до победы.

Самым результативным волейболистом в составе "Шахтера" стал Максим Шкредов, набравший 19 пунктов. У борисовчан главным бомбардиром стал Алексей Харкевич, заработавший 17 очков.

В четвертом туре, который состоится 10-11 октября, "горняки" сыграют в Витебске с местным "Марко".-0-