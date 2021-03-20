Солигорский "Шахтер" обыграл "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси по футболу

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" обыграл в Минске столичный "Энергетик-БГУ" с результатом 2:1. В первом тайме гостей вывел вперед Юрий Кендыш, реализовавший пенальти на 18-й минуте игры, а через 20 минут Александр Сачивко забил второй гол. После перерыва Владислав Васильев отыграл один мяч, но большего хозяевам добиться не удалось. Это вторая кряду виктория подопечных Романа Григорчука - на старте они одолели на своем поле футболистов "Минска" с минимальным перевесом - 1:0.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча в Бресте, где местное "Динамо" примет борисовский БАТЭ. В стартовом туре обе команды добились крупных побед: брестские динамовцы разгромили на выезде дебютанта элитного дивизиона речицкий "Спутник" (4:0), а борисовчане не оставили шансов гостям из "Слуцка" (3:0). Также сегодня футболисты "Витебска" у себя дома сыграют с минским "Динамо", а "Минск" примет на своей арене брестский "Рух".

Накануне футболисты "Ислочи" одержали вторую победу подряд, переиграв на своем поле гостей из "Сморгони" с результатом 2:0. Оба мяча в этой встрече забил ветеран "Ислочи" Дмитрий Комаровский. Для футболистов "Сморгони", вернувшихся в этом сезоне в высшую лигу, это второе поражение кряду. Также 19 марта бронзовые призеры прошлого первенства футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" одолели в Мозыре местную "Славию" - 1:0. Победный мяч в активе Никиты Николаевича.

Программа второго тура завершится в воскресенье, 21 марта, двумя встречами: "Слуцк" - "Неман" (Гродно) и "Гомель" - "Спутник" (Речица).-0-