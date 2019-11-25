Солигорский "Шахтер" обыграл жлобинский "Металлург" в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли жлобинский "Металлург" в гостевом матче чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Горняки" начали встречу с активного прессинга хозяев ледовой площадки. Жлобинцы старались перехватить инициативу, взвинтив темп. На седьмой минуте противостояния отличился защитник "Шахтера" Илья Казнадей, забросивший шайбу в ворота соперников. Игроки "Металлурга" пытались восстановить равновесие сил, но сделать это до конца периода у них не получилось.

Во второй двадцатиминутке гости продолжали наступать. Уже на 26-й минуте матча нападающий "Шахтера" Илья Камбович реализовал большинство и увеличил отрыв своей команды - 2:0. Хоккеисты "Металлурга" провели несколько атак, но забросить шайбу в ворота голкипера Максима Малютина хозяева ледовой площадки не смогли.

Третий период прошел под диктовку гостей. Гол на 53-й минуте матча на свой счет записал защитник "горняков" Константин Дурнов, который реализовал большинство. Хозяева пробовали играть на контратаках, но видимого результата это не дало. Хоккеисты "Шахтера" грамотно оборонялись и не оставили оппонентом ни единой надежды на победу.

В других матчах чемпионата Беларуси гродненский "Неман" обыграл минскую "Юность" - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1), хоккеисты "Лиды" уступили "Могилеву" - 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1). "Гомель" оказался сильнее молодечненского "Динамо" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).-0-