Солигорский "Шахтер" победил футболистов "Ливы" на сборе в ОАЭ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" одержали первую победу на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Дубае подопечные Романа Григорчука встречались с местным клубом "Лива" и выиграли с крупным счетом 4:0. В первом тайме голы забили Шахзодбек Убайдуллаев и Дембо Дарбо, а после перерыва отличились Дмитрий Подстрелов и Андрей Макаренко.

В стартовом предсезонном поединке "Шахтер" уступил серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского "Динамо" со счетом 0:2, а затем с таким же результатом проиграл чемпиону России "Зениту" из Санкт-Петербурга.

Завтра футболисты солигорского клуба сыграют с еще одним фаворитом российского первенства "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Затем 31 января белорусский чемпион проведет товарищеский матч с победителем латвийского первенства "Ригой", а на 6 февраля намечен спарринг с московским "Спартаком".

Футболисты брестского "Руха" завтра возьмут курс на турецкую Анталию, где до 10 февраля будут проводить учебно-тренировочный сбор. В его игровой программе четыре контрольных матча. В первом из них 31 января подопечные Кирилла Альшевского встретятся с украинским клубом "Минай", в который недавно перешел экс-форвард брестского "Динамо" Артем Милевский, на 4 февраля запланирована встреча с еще одним украинским клубом "Карпатами" из Львова, 9 февраля сразу две игры - с узбекским "Навбахором" из Намангана и казахстанским "Кайратом" из Алматы.-0-