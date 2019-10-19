Солигорский "Шахтер" победил гомельскую "Энергию" в центральном матче 3-го тура ЧБ по волейболу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" в центральном матче 3-го тура чемпионата Беларуси по волейболу обыграл лидеров турнира, гомельскую "Энергию" со счетом 3:2 (25:20, 17:25, 21:25, 25:1815:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидерами атак двух команд стали, играющий за команду из города над Сожем Эдуард Аплевич (22 очка) и "горняк" Вячеслав Черепович (13 пунктов). Несмотря на поражение "энергетики" продолжают возглавлять турнирную таблицу.

Кроме поединка в Гомеле состоялись еще несколько матчей чемпионата Беларуси. "Борисов-БГУФК" убедительно взял верх над столичным МАПИДом - 3:0 (25:22, 25:20, 25:18). "Марко" из Витебска разобралось с могилевским "Коммунальником" - 3:0 (25:17, 25:20, 25:20). "Западный Буг" вынужден был признать силу обуховского "Легиона" - 2:3 (18:25, 25:11, 22:25, 25:22, 16:14).

У женщин состоялись две игры. "Минчанка-2" уступила "Коммунальнику-МГУ" (Могилев) - 0:3 (22:25, 16:25, 19:25), а "Прибужье" (Брест) в принципиальном споре одолело "Коммунальник-ГрГУ" (Гродно) - 3:2 (25:16, 25:21, 21:25, 23:25, 15:8).-0-