Солигорский "Шахтер" победил "Минск" на старте чемпионата Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" победно стартовали в новом первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом поединке подопечные Романа Григорчука принимали гостей из "Минска" и одержали победу с минимальным перевесом в счете - 1:0. Единственный гол в этой встрече на 83-й минуте забил Дембо Дарбо.

Минское "Динамо" начало сезон с крупной виктории над обладатели бронзовых наград жодинским "Торпедо-БелАЗом" - 3:0. Все голы динамовцы забили во второй половине встречи - сначала ворота гостей поразил Никита Наумов, потом отличился Роман Давыскиба, а последнюю точку поставил Артем Быков.

Также в субботу в Бресте местный "Рух" не удержал победу над вернувшимся в высшую лигу "Гомелем", завершив встречу вничью - 1:1. Брестчане вышли вперед на 63-й минуте игры после удара Артема Концевого, а через 15 минут Андрей Соловей восстановил равновесие в счете.

Столичный "Энергетик-БГУ" уверенно переиграл у себя дома гостей из "Сморгони" - 3:0. В первом тайме отличился Артем Шкурдюк, а во второй половине Артем Васильев и Даниил Виговский довели дело до разгрома. Ранее в стартовом поединке 31-го чемпионата Беларуси футболисты "Ислочи" с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской "Славии" - 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.

Первый тур завершится в воскресенье, 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК "Минск" сыграют со "Слуцком". В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий "Спутник" встретится с брестским "Динамо", а в Гродно местный "Неман" будет соперничать с "Витебском".-0-