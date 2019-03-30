Солигорский "Шахтер" победил "Торпедо" в матче чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" победили минское "Торпедо" - 1:0 - в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, но только в конце второго тайма они смогли дожать соперников. На 86-й минуте игры победный гол забил опытный форвард "Шахтера" Николай Януш.
Позже чемпионы страны футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут могилевский клуб "Дняпро".
Результаты других встреч: "Минск" - "Витебск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 2:3, "Ислочь" (Минский район) - "Городея" - 2:0.
Первый тур завершится тремя воскресными матчами: обладатель бронзы минское "Динамо" встретится с мозырской "Славией", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" сыграет с брестским "Динамо", а "Слуцк" будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским "Энергетиком-БГУ".-0-
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