Солигорский "Шахтер" победил "Торпедо" в матче чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" победили минское "Торпедо" - 1:0 - в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, но только в конце второго тайма они смогли дожать соперников. На 86-й минуте игры победный гол забил опытный форвард "Шахтера" Николай Януш.

Позже чемпионы страны футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут могилевский клуб "Дняпро".

Результаты других встреч: "Минск" - "Витебск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 2:3, "Ислочь" (Минский район) - "Городея" - 2:0.

Первый тур завершится тремя воскресными матчами: обладатель бронзы минское "Динамо" встретится с мозырской "Славией", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" сыграет с брестским "Динамо", а "Слуцк" будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским "Энергетиком-БГУ".-0-