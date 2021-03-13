Солигорский "Шахтер" примет футболистов "Минска" в чемпионате Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня пройдут четыре встречи стартового тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны футболисты солигорского "Шахтера" откроют новое первенство домашним матчем с "Минском", который в прошлом турнире финишировал на 11-м месте.

Также сегодня обладатель бронзовых наград жодинское "Торпедо-БелАЗ" сыграет в гостях у минского "Динамо", завершившего минувший чемпионат на 6-й позиции. Столичный "Энергетик-БГУ" примет на своем поле новичка высшей лиги "Сморгонь", а в Бресте местный "Рух" сыграет с вернувшимся в элиту "Гомелем".

Завершится первый тур 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК "Минск" сыграют со "Слуцком". В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий "Спутник" встретится с брестским "Динамо", а в Гродно местный "Неман" будет соперничать с "Витебском".

Вчера в стартовом поединке 31-го чемпионата Беларуси футболисты "Ислочи" с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской "Славии" - 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.-0-